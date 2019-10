O goberno local aproba o convenio urbanístico para o ámbito de Cordelerías Mar

A Xerencia de Urbanismo deu luz verde este martes ao convenio para a execución do planeamento do ámbito de Cordelerías Mar, que ten unha superficie de 7.227 metros cadrados de uso residencial libre.

O alcalde informou de que o convenio recolle unha edificabilidade máxima de 21.995 metros cadrados en dez alturas, nunha superficie total do ámbito de 7.227 metros cadrados de uso residencial libre.

O Consello da Xerencia de Urbanismo aprobou hoxe martes o convenio urbanístico no ámbito de Cordelerías Mar, que está incluído na Ordenación Provisional que permite edificar a 48.000 propietarios, e que recolle que a promotora se compromete a presentar os proxectos para solicitar licenza de edificación no prazo dun mes desde a entrada en vigor da Ordenación Provisional e tamén se compromete á cesión libre de cargas de espazos públicos para zona verde e un parque infantil para o Concello no ámbito.