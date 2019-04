O goberno local aproba o expediente para as depuradoras de auga das piscinas de Samil

Print This Post

A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo deu o visto e prace á compra das depuradoras para que as piscinas de Samil poidan ter auga salgada. O importe do contrato elévase a 64.000 euros.

O Concello de Vigo aprobou este mércores na Xunta de Goberno Local o expediente de contratación do subministro dun novo sistema de depuración de auga para as piscinas das zonas verdes de Samil por un importe de 64.837,12 euros. O contrato será para que as piscinas sexan de auga salgada. O pasado ano unha das piscinas de Samil xa tiñan este sistema e este verán o serán todas.