O goberno local aprobará os convenios con UXT, Agarimo e os colectivos “Monte da Mina” e Pobo Saharaui

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, informou este mércores que a Xunta de Goberno Local do Concello aprobará mañá o proxecto de convenio con UXT Vigo no marco do fomento de emprego para o desenvolvemento do programa Activigo Asesoramento Persoas Afectadas por ERTE e Desempregadas por un importe de 37.000 euros.

Ademais, o rexedor tamén informou da visto e prace que dará o goberno local ao proxecto de convenio coa Asociación Veciñal Cultural e Deportiva “Monte da Mina” de Castrelos para axudar ao financiamento dos gastos de mantemento da entidade entre os meses de outubro-2019 a setembro-2020 e para a coordinación e xestión do viveiro de asociacións nas súas instalacións por importe de 17.000 euros.

A Xunta de Goberno tamén aprobou o proxecto de convenio coa Asociación de Amas de Casa e Consumo “Agarimo” para axudar ao financiamento dos gastos de mantemento e aluguer del local social, necesarios para o desenrolo das actividades da entidade por un importe de 13.000 euros.

Por último, tamén sairá a diante a addenda ao convenio de colaboración coa Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí para o desenvolvemento do proxecto de acollemento familiar temporal Vacacións en Paz (2019-2021). Tal e como explicou o alcalde en rolda de prensa, a pandemia sanitaria do Covid-19 obligou a suspender o proxecto “Vacacións en Paz”, que foi substituído polo proxecto de urxencia alimentaria en campamentos saharauís 2020 cun importe de 30.000 euros.