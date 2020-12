O goberno local cita o 11 de decembro aos afectados pola ampliación do IFEVI Só un día despois de que o Consello da Xunta declarase urxente e de interese público o proxecto, o goberno de Vigo asinou o informe e anuncio da convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación dos terreos. O alcalde contrapuxo a prontitude do Concello co “atraso” de mes e medio da Xunta en aprobalo.