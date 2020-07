O goberno local contrata as obras para reformar os campos de fútbol de A Guía e Fragoselo

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, deu conta este mĂ©rcores da aprobaciĂłn na Xunta de Goberno Local que se celebrarĂĄ mañå, 23 de xullo, dos contratos para a renovaciĂłn do cĂ©spede artificial e instalaciĂłns no campo de fĂștbol de A GuĂ­a e do cĂ©spede artificial do campo de fĂștbol de Fragoselo-Coruxo.

O investimento, segundo explicou, serĂĄ de 342.000 euros no campo de A GuĂ­a e de 213.000 euros no de Fragoselo (Coruxo). “Estamos facendo un investimento de mĂĄis de medio millĂłn e en total xa sumamos case 7 millĂłns de euros en infraestruturas deportivas”, sinalou Caballero antes de apunta que hai outros tres proxectos en marcha (Santa Mariña, Samil e O Vao) e en estudo a segunda fase do campo de Carballal para a renovaciĂłn de vestiarios.