O goberno local contrata o mantemento de calefacción e auga nos colexios públicos A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo aprobou este xoves o contrato de servizos de mantemento das instalacións de calefacción e auga quente nos colexios públicos. Tamén recibiu o visto e prace a modificación das bases para as becas no estranxeiro da Escola de Idiomas e as subvencións para a Fundación Carlos Casares e a Federación de Libreiros.