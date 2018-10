O goberno local conxelará de novo o vindeiro curso as taxas das escolas infantís municipais A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo aprobou a clasificación de ofertas da xestión das escolas infantís municipais de Tomás Alonso e Bouzas por un importe de 525.000 euros. Segundo explicou o alcalde, as taxas volverán a conxelarse o vindeiro curso.