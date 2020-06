O goberno local habilita atención específica para xestionar o ingreso mínimo vital A partir do vindeiro luns, 15 de xuño, o goberno municipal ofrecerá axuda no Concello, mediante cita previa, á cidadanía que precise asesoramento, información ou rexistro da solicitude do ingreso mínimo vital. A cita pode pedirse desde mañá venres en www.vigo.org ou a través do teléfono de información 010.