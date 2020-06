O goberno local inviste 120.000 euros na renovación do saneamento e abastecemento da rúa Filipinas O alcalde deu conta en rolda de prensa do comezo, este luns, das obras de renovación da rede de saneamento e abastecemento da rúa Filipinas e da posta en marcha este martes do ascensor do Parque Camilo José Cela.