O goberno local nomea aos novos representantes municipais do Padroado da Fundación MARCO

Compartir en:









Abel Caballero deu conta esta mañá do nomeamento dos novos membros do Padroado da Fundación MARCO, no que estarán representados todos os grupos municipais. O Concello achega 605.000 euros anuais ao museo, o 75% do seu orzamento.

A Xunta de Goberno deu luz verde ao nomeamento dos representantes da corporación no Padroado da Fundación MARCO, unha entidade presidida polo alcalde da cidade. Tal e como explicou Abel Caballero, Abel Losada, María del Carmen Lago, María José Caride, Jaime Aneiros, Nuría Rodríguez e Cayetano Rodríguez entrarían a formar parte como vogais a instancias do PSOE. A proposta dos grupos do PP e Mixto, incorporaranse ao Padroado, os concelleiros Teresa Egerique e Oriana Méndez, respectivamente. O Concello é o máximo dinamizador do MARCO, asumindo o 75% do seu finanzamento, cunha achega anual de 605.000 euros.