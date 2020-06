O goberno local pon o Auditorio de Castrelos a disposición dos grupos políticos para eventos electorais

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciou este martes que dadas as limitaci贸ns de seguridade sanitarias impostas pola crise do Covid-19 e para facilitar a organizaci贸n de eventos de cara 谩s elecci贸ns auton贸micas do 12 de xullo, o goberno local pon a disposici贸n dos grupos pol铆ticos o espazo pechado de Castrelos. A platea permitir铆a acoller ata mil 1.000 persoas, en cadeiras e mantendo a correspondente distancia de seguridade. 鈥淥 Concello de Vigo pretende cooperar para que todas as forzas pol铆ticas poidan organizar actos con plenas garant铆as de sa煤de鈥, sinalou o rexedor.

Ademais, Caballero informou de que xa convocou un novo pleno extraordinario o vindeiro m茅rcores, 1 de xullo, para celebrar outra vez o sorteo de mesas electorais. O alcalde explicou que a Xunta Electoral informou ao Concello de que 158 persoas presentado alegaci贸ns, un rexistro do que o propio rexedor non lembra precedentes. Abel Caballero deu conta do aviso recibido por parte da Xunta Electoral de Zona, que pediu ao Concello que busque unha soluci贸n a este problema.