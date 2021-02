O alcalde de Vigo, Abel Caballero, informou este martes de que xa está reservada unha cantidade de 600.000 euros dos remanentes do ano pasado para a construción do segundo párking gratuíto do Hospital Álvaro Cunqueiro.

O rexedor reiterou o ofrecemento á comprar á Xunta o solo e enviou un escrito ao presidente Núñez Feijóo solicitándolle a cesión ou venda de solo para que o Concello constrúa un segundo estacionamento de balde nas inmediacións do novo hospital.