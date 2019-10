O goberno local ultima un acordo coa Universidade para o pago do IBI

Concello e Universidade están a piques de chegar a un acordo para o pago do IBI que a institución académica adeuda ás arcas municipais. Así o explicou o rexedor logo de manter un encontro co reitor, Manuel Reigosa e co delegado da Zona Franca, David Regades. Está previsto que a Universidade poida fraccionar os pagos e, unha vez saldada a débeda, poderá recibir os 300.000 euros de subvención que o Concello lle outorga para actividades deportivas, comedores escolares ou transporte. En todo caso, precisou Caballero, o importe desta achega é independente do case millón de euros que o Concello adica ao financiamento do transporte á Universidade.

O alcalde ratificou o compromiso de reforzar os autobuses ao CUVI nas horas de máxima afluencia -sobre todo ás primeiras horas da mañá, tal e como lle solicitou o reitor. Outro dos asuntos que se abordaron durante o encontro foi a mellora do transporte desde o Val Miñor, cunha estación de transferencia de pasaxeiros no polígono de Porto do Molle. En declaracións aos medios, Caballero destacou que as relacións co reitorado “son fluidas” o que resulta “moi agradable” porque o noso nivel de acordo é total”.