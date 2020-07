O goberno municipal abre os campamentos “Verán de Lecer” no Verbum Os campamentos Verán de Lecer”, destinados a persoas con discapacidade psíquica, física o sensorial, comezaron este luns no Verbum co obxectivo de dar un un respiro ás familias durante a temporada estival. O alcalde apuntou que o Concello dispón de 3.000 prazas en campamentos de verán que funcionan coa máxima seguridade