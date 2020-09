O goberno municipal adica 2,1 millóns para apoiar a actividade deportiva na cidade

Abel Caballero deu conta esta ma帽谩 da aprobaci贸n das bases espec铆ficas de axudas para deportistas de alto nivel da cidade de Vigo, cun importe de 50.000 euros. En rolda de prensa, enmarcou esta cantidade na inversi贸n municipal en apoio ao deporte que ascende a 2,1 mill贸ns, ademais de subvencionar gran parte do custo do uso das instalaci贸ns deportivas dos diferentes clubs de Vigo. As achegas ao deporte de base son de 925.000 euros, as do deporte de elite ascenden a 450.000 euros, as escolas deportivas reciben 420.000 euros, a promoci贸n do deporte urbano recibe 40.000 euros, a organizaci贸n de eventos deportivos sup贸n 105.000 euros e, por 煤ltimo, a Fundaci贸n VIDE recibe 125.000 euros.

A Xunta de Goberno local tam茅n deu luz verde ao convenio de colaboraci贸n de 20.000 euros coa Asociaci贸n la sal de la tierra, para financiar o seu comedor social e o servizo de reparto de alimentos. Esta achega forma parte dos case 400.000 euros que o Concello adica anualmente aos comedores sociais da cidade. Ademais das instalaci贸ns do albergue de Marqu茅s de Valterra, o goberno local coopera co Comedor da Esperanza, coas Misioneiras do Silencio, con Vida Digna, co Banco de Alimentos, con AFAN e coa Fundaci贸n Santa Cruz.

Outra das decisi贸ns adoptadas esta ma帽谩 polo goberno local foi contratar o servizo de formaci贸n espec铆fica do programa integrado para o emprego do Concello de Vigo. Cun importe de 21.300 euros, tr谩tase dun plan destinado a persoas desempregadas que beneficiar谩 a 100 persoas da cidade. Por primeira vez, o programa contempla a formaci贸n a distancia ademais da presencial.

Vivenda

A Xunta de Goberno aprobou as铆 mesmo a cesi贸n temporal dunha vivenda da rede de municipal de vivendas para v铆timas de violencia de x茅nero a unha muller e o seu fillo. Cedida para o acollemento temporal dunha usuaria do Centro Municipal de informaci贸n dos Dereitos da Muller por un prazo de seis meses, durante este tempo, recibir谩 apoio profesional por parte dunha educadora. O Concello disp贸n de tres vivendas para este fin cunha dedicaci贸n anual de 30.000 euros.

Desafiuzamento

Seguindo con asuntos vinculados coa vivenda, o alcalde avanzou esta ma帽谩 que o Concello conseguiu evitar o desafiuzamento dunha familia con dous menores. Tal e como explicou, logrouse o aprazamento e un prazo de dez d铆as para buscar unha soluci贸n, que ter谩 que ofrecer a Xunta de Galicia dado que 茅 a administraci贸n competente.