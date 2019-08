O goberno municipal censura a visibilidade da folga de bombeiros

O pasado día 21 o colectivo Vigo Sen Bombeiros procedía a poñer nos camións de bombeiros para informar á cidadanía que están en folga indefinida, cal foi a sorpresa que unha orde ordénolles quitar a información exposta ao público, o colectivo reacciono manifestando a súa desconformidade nas redes sociais poñendo en aviso o ocorrido “ordear a retirada dos carteis dos vehículos que informan ó cidadán de que Bombeiros de Vigo están en servizos mínimos” manifestaban nas redes.

No mesmo día na sala de prensa do concello foi preguntado ao alcalde sobre os bombeiros, hoxe que é mércores cúmprese unha semana da folga indefinida de bombeiros, quería saber se o goberno ten previsto algún contacto co comité de folga? a resposta á pregunta por parte do alcalde “eles son libres de convocar e nós tomar as decisións”, vólvenlle a repreguntar, van poñer algunha medida para poñer fin á folga? a resposta por parte do alcalde “eles son libres de convocar e nós de tomar as decisións”, volven preguntar, a tomado algunha decisión? e volve responder “eles son libres de convocar e nós tomar as decisións” pechando a ruelda de prensa por parte do alcalde dando as grazas.