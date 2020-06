O goberno municipal concedeu 900 novas tarxetas de alimentación durante a crise sanitaria

Segundo detallou o rexedor este martes, o goberno de Vigo afrontou con recursos municipais toda a acci贸n destinada a abordar os efectos da crise sanitaria o que supuxo, por exemplo, unha dedicaci贸n de 1,1 mill贸ns de euros a case 9.000 axudas de emerxencia e a concesi贸n de 2.601 bolsas de comedor a nenas e nenos da cidade.

No caso das tarxetas de alimentaci贸n, aumentou un 25% a demanda con 900 solicitudes novas ata un total de 5.000 concedidas nestes momentos.

En canto aos programas destinados a persoas maiores: a axuda a domicilio ten atendido durante a emerxencia sanitaria a 286 familias e son 1200 as usuarias do programa espec铆fico de axuda na casa para actividades da vida coti谩, mentres a teleasistencia se viu reforzada coa atenci贸n a 788 persoas.

A trav茅s do servizo de comida a domicilio entreg谩ronse unha media de 630 men煤s diarios elaborados polo albergue municipal e polos comedores sociais da Casa de la Caridad-Hogar San Jos茅 e de Misioneras do Silencio. O programa Xantar na casa rexistrou 80 novas altas de urxencia para persoas maiores que viven soas, o que sup贸n un incremento de case o 50%, e atende a 200 persoas en total. No acompa帽amento telef贸nico a persoas en soidade, en colaboraci贸n coa Fundaci贸n Grandes Amigos, trab谩llase con 105 persoas das que 28 reciben apoio extra por s煤a vulnerabilidade e 77 est谩n en seguimento con familiares. No Programa Cultiva a mente, posto en marcha coa Asociaci贸n de Familiares de Alzheimer (Afaga), o Concello facilitou 15 tabletas para que as persoas maiores traballen a distancia cos profesionais na prevenci贸n do deterioro cognitivo.

No caso das acci贸ns destinadas a persoas sen fogar, o goberno municipal abriu o Pavill贸n do Berb茅s, aloxou persoas en 5 hoteis para a emerxencia amais do albergue municipal e o de Santa Cruz. Amais, habilitouse un centro de illamento para positivos con 16 habitaci贸ns.

O programa socio-educativo de apoio 谩 infancia e familia conta cun equipo de 24 profesionais que intervi帽eron ata o d铆a de hoxe con 179 familias en case 1000 actuaci贸ns realizando 406 xesti贸ns de apoio. Os menores recibiron do Concello reforzo educativo de xeito continuado que agora se ver谩 ampliado tam茅n con clases nos meses de xullo e agosto.

O Programa de igualdade social e dixital permitiu a entrega de 400 ordenadores con conexi贸ns a Internet para favorecer o seguimento da docencia online ao alumnado e o equipo para asesoramento e informaci贸n sobre o Ingreso M铆nimo Vital ten atendido xa preto de 5.000 solicitudes.

Convenio con Unicef

Abel Caballero informou este martes da colaboraci贸n do Concello con Unicef nun programa cuxo obxectivo 茅 reducir a transmisi贸n e mortalidade por Covid-19 entre a poboaci贸n de Siria. Co apoio municipal, cun importe de 10.000 euros, Unicef Siria poder谩 chegar a m谩is de 5 mill贸ns de persoas con medios de prevenci贸n da infecci贸n como artigos de hixiene, xab贸n e auga.