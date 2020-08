O Goberno municipal de Barro visita as obras de mellora e pavimentación realizadas nas parroquias de Valiñas e a Portela

O Goberno municipal visitou as obras de mellora e pavimentaci贸n realizadas en distintos viais nas parroquias de Vali帽as e da Portela. Estas actuaci贸ns consistiron na ampliaci贸n da capa de rodadura, na reparaci贸n do pavimento en zonas deterioradas e na construci贸n, nalg煤ns tramos, de cunetas de formig贸n.

Para Xos茅 Manuel Fdz. Abraldes, Alcalde de Barro, estas “son actuaci贸ns moi necesarias porque melloran a seguridade viaria ao renovar a capa de rodadura e eliminar alg煤n punto conflitivo para a circuaci贸n, ao mesmo tempo que melloran o acceso a eses n煤cleos de poboaci贸n, ofrecendo un mellor servizo a toda a veci帽anza”.

As obras realizadas en Vali帽as consistiron na mellora do acceso ao lugar de Pi帽eiro e foron realizadas pola empresa COVSA. Contaron cun orzamento de 39.010,84 euros financiado con cargo ao Plan Concellos 2020 da Deputaci贸n de Pontevedra. As铆 mesmo, as actuaci贸ns de pavimentaci贸n levadas a cabo na Portela realiz谩ronse en varios viais da parroquia: desde O Caeiro at茅 a Cancela; desde A Cancela at茅 o Lombo da Maceira e no vial paralelo ao viaduto do tren. Contaron cun orzamento de 48.352,76 euros financiado con cargo ao Plan Concellos 2020 da Deputaci贸n de Pontevedra e foron executadas pola empresa COVSA.