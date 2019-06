O goberno municipal dedica 250.000 euros ao mantemento de instalacións deportivas

Connect on Linked in

A Xunta de Goberno Local vén de aprobar tamén a subvención de 20.000 euros anuais á Fundación Amigos dos Maiores para accións de acompañamento e a axuda de 24.500 euros para a ludoteca inclusiva de APAMP.

Abel Caballero informou este xoves de varios acordos tomados na Xunta de Goberno Local como a subvención nominativa mediante un convenio de colaboración coa Fundación Amigos dos Maiores para o desenvolvemento do seu programa de acompañamento efectivo a persoas maiores en Vigo, cunha dedicación de 20.000 euros anuais durante tres anos.

O programa permite que os maiores reciben visitas, tanto na súa casa como en residencias, para “romper a súa soidade” e está pensado tamén para persoas con dificultades físicas ou psíquicas. Caballero referiuse ao “problema da soidade de xente maior” que o Concello atende, por exemplo, cos coidadores de barrio, programa ao que destina 500.000 euros e que permite o acompañamento de persoas que o precisan.

Amais, quedou aprobado o proxecto de convenio de colaboración coa Asociación de familias con persoas con parálise cerebral (APAM) para o desenvolvemento dun programa de dinamización infantil e xuvenil concretado nunha ludoteca inclusiva durante o ano 2019 cun investimento de 24.500 euros.

Deporte e educación



A Xunta de Goberno Local deu luz verde á clasificación de ofertas para a subministración de materiais para mantementos e conservación a realizar en instalacións deportivas por un importe de 250.000 euros.

No ámbito educativo, quedou aprobado o expediente de contratación do mantemento preventivo, correctivo e regulamentario dos ascensores dos colexios públicos, escolas infantís e outros edificios dependentes do Servizo de Educación do Concello por un importe de 73.000 euros.