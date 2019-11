O goberno municipal habilita o pago da zona azul a través do teléfono móbil O alcalde deu conta esta mañá dalgunhas das melloras que está a implementar a concesionaria do estacionamento regulado (zona XER), entre as que destaca a posibilidade de pagar co teléfono móbil. A través da app Telpark, o usuario poderá recibir alertas de caducidade ou localizar o vehículo con xeolocalización.