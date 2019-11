O goberno municipal ofrece formación de autoprotección a 16 mulleres

O alcalde deu conta este venres da aprobación na Xunta de Goberno da cesión temporal dunha vivenda municipal a unha muller, vítima de violencia de xénero, que poderá ocupala coa súa familia. Tamén informou da clausura esta tarde do curso de autoprotección para 16 mulleres que organiza o Concello e no que se lles proporciona coñecementos e habilidades básicas que lles permiten mellorar a súa seguridade persoal contribuíndo á súa autoestima ante posibles situacións de risco ou agresións.

O Concello dedica na área de igualdade un orzamento de 1.227.000 euros á prevención, información e concienciación sobre a violencia de xénero. O Centro de emerxencia para a atención de mulleres vítimas de toda Galicia, e mesmo de España, conta cun cuarto de millón de euros do Concello, que asume o 80% do orzamento. Amais, o goberno de Vigo conta co Centro municipal de información e servizos á muller que ofrece asesoramento psicolóxico, social e xurídico de forma presencial, telefónica e online; dispón dun programa de atención psicolóxica a menores expostos a violencia de xénero, dun Servizo de atención domiciliaria á infancia, financia actividade da Rede de mulleres contra os malos tratos de Vigo e unha unidade da policía dedicada a atender a mulleres vítimas da violencia machista.