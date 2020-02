O Goberno solidarízase cos afectados e considera que a cancelación de Mobile World Congress non obedece a razóns de saúde pública

O Goberno lamenta a decisión, comunicada oficialmente esta mañá, e felicítase polo anuncio da organización do MWC de manter o seu compromiso e seguir celebrando esta importante cita en Barcelona nas seguintes edicións. É unha inmellorable noticia para a Cidade Condal, para Cataluña e para España.

Coa información dispoñible hoxe e de acordo cos expertos, o Goberno entende que non hai razóns de saúde pública para non celebrar eventos deste tipo no noso país. España conta cun Sistema Nacional de Saúde de atención universal, recoñecido a nivel internacional, que ofrece plenas garantías sanitarias en situacións como a actual.

O Goberno seguiu en todo momento as recomendacións da Organización Mundial da Saúde, que a día de hoxe non estableceu restricións no movemento de persoas e mercadorías. Así llo transmitiu aos organizadores deste evento.

En España confirmáronse só dous casos positivos de coronavirus en pacientes que permanecen asintomáticos e que se contaxiaron fóra das nosas fronteiras. Hoxe mesmo unha vintena de cidadáns españois procedentes de Wuhan recibiron a alta médica no hospital Gómez Ulla, de Madrid, onde permaneceron en corentena. Non hai ningunha outra incidencia e o nivel de alerta en España considérase baixo.

Os responsables sanitarios seguirán traballando para ofrecer todas as garantías necesarias en materia de saúde pública. O Goberno agradece á organización e a todas as autoridades implicadas na celebración do MWC a súa tarefa e empeño por conseguir que a cita de Barcelona sexa e continúe sendo a máis importante do sector a escala internacional e reitera o seu propio compromiso para conseguir que así sexa durante os próximos anos.