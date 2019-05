Connect on Linked in

O Goián F.C. xoga este domingo, 12 de xuño, ás seis da tarde (18.00h) co Cruceiro, no Campo de Fútbol do Regatiño, disputándose o ascenso de categoría.

Cita moi importante, pero non menos que a do equipo de cadetes, que o sábado ás 10 da mañá mediranse co mesmo obxectivo ao C. Apóstol, tamén no campo do Regatiño.