O Grupo RC Celta recibe o certificado AENOR de protocolos de actuación fronte ao COVID-19

O Grupo RC Celta acaba de recibir o certificado AENOR de protocolos de actuaci√≥n fronte ao COVID-19, un reco√Īecemento que destaca as medidas e protocolos postos en marcha polo grupo, colaborando no proceso de volta √° normalidade, no control da situaci√≥n sanitaria do d√≠a a d√≠a e achegando valor nos procesos de continuidade de negocio. O RC Celta conv√©rtese no primeiro e √ļnico club de Espa√Īa que obt√©n este certificado.

Desta forma, AENOR apoia as boas prácticas na xestión dos riscos derivados do COVID-19 en todas as instalacións e sociedades do Grupo RC Celta (Real Club Celta de Vigo, S.A.D., Afouteza e Corazón, S.L.U., e Fundación Celta de Vigo)

Todas as instalaci√≥ns e servizos do Grupo RC Celta te√Īen a seguridade de estar a aplicar protocolos adecuados e, ademais, demostran o seu compromiso para evitar a propagaci√≥n do COVID-19. En concreto, o inmoble da Sede, que alberga o Restaurante Silabario, Caf√© A Sede-O Trigal, Cl√≠nica RC Celta, tenda oficial do RC Celta, residencia A Canteira e oficinas do club conv√©rtese nun espazo que cumpre os certificados COVID e que puxo unha especial √©nfase na higienizaci√≥n de todas as s√ļas zonas con desinfecci√≥n e limpeza de todas as zonas com√ļns. Ademais, tam√©n se aumentou o n√ļmero de dispensadores de xel e establec√©ronse medidas de distanciamento interpersoal.

AENOR

AENOR, a trav√©s da certificaci√≥n e da avaliaci√≥n da conformidade, contrib√ļe a mellorar a calidade e competitividade das empresas, os seus produtos e servizos. AENOR √© a entidade l√≠der en certificaci√≥n en Espa√Īa, xa que os seus reco√Īecementos son os m√°is valorados e at√≥pase entre as 10 principais certificadoras do mundo.

Actualmente, m√°is de 80.000 centros de traballo te√Īen alg√ļn dos certificados de AENOR, que apoian √°s organizaci√≥ns en campos como a Calidade, Xesti√≥n Ambiental, Innovaci√≥n, Seguridade Laboral ou Responsabilidade Social.