O grupo Remoss publica o primeiro artigo científico con pautas para reducir o risco de contaxio da covid-19 nos socorristas

O feito de que na maior√≠a dos rescates acu√°ticos non sexa posible manter a distancia de seguridade, sumado √° exposici√≥n a secreci√≥ns respiratorias que estes implican, fan que os e as socorristas sexan un colectivo cunha elevada exposici√≥n a¬†un posible contaxio da covid-19. Reunir unha serie de recomendaci√≥ns¬†e pautas de actuaci√≥n que permitan a estes profesionais minimizar ese risco de contaxio √© o obxectivo do¬†artigo¬†que o responsable do grupo Remoss da Facultade de Ciencias da Educaci√≥n e do Deporte, Roberto Barcala, realizou xunto con investigadores das universidades de Santiago de Compostela, A Coru√Īa e Barcelona e expertos de servizos de emerxencias e da Sociedade Brasileira de Salvamento Acu√°tico. Publicado este luns pola¬†Revista Espa√Īola de Salud P√ļblica, que edita o Ministerio de Sanidad, tr√°tase, como explica este docente, ‚Äúdo primeiro artigo cient√≠fico a nivel internacional sobre sa√ļde laboral e prevenci√≥n de contaxios por covid-19 en socorristas‚ÄĚ. Nel, analizan o grao de risco que implican as diferentes tipolox√≠as de rescate acu√°tico e propo√Īen unha adaptaci√≥n do ‚Äúalgoritmo de soporte vital b√°sico‚ÄĚ do Consello Europeo de Resucitaci√≥n (ERC, polas s√ļas siglas en ingl√©s), po√Īendo o foco na importancia, fronte a un afogamento, das ‚Äúventilaci√≥ns de rescate‚ÄĚ, que deber√°n realizarse cun bal√≥n resucitador, filtro HEPA e equipo de protecci√≥n persoal (EPI) completo.

Xunto con Barcala, como autor principal, asinan o artigo os investigadores Silvia Aranda, da Universitat de Barcelona; Cristian Abelairas e Santiago Mart√≠nez, do grupo Clinursid, da USC; Jos√© Palacios, da UDC; David Szpliman, da Sociedade Brasileira de Salvamento Acu√°tico; Fernando L√≥pez, do Servicio Municipal de Emerxencias de Pinto, e Andoni Oleagordia, da Direcci√≥n de Protecci√≥n Civil e Emerxencias de Bilbao. Nel buscan ofrecer aos e √°s socorristas ‚Äúinformaci√≥n estruturada‚ÄĚ respecto de como deber√≠an adaptar os procedementos ‚Äúnos que o contacto √© inevitable‚ÄĚ , facer uso dos EPI e dar prioridade a m√©todos de rescate que impliquen unha menor exposici√≥n a un posible contaxio. Tr√°tase, como sinala Barcala, dunha serie de ‚Äúrecomendaci√≥ns baseadas en evidencias, a partires de estudos cient√≠ficos previos, pero tam√©n por consenso de expertos, xa que falamos dunha situaci√≥n nova‚ÄĚ. O artigo, ‚Äúque foi revisado externamente‚ÄĚ, engade Barcala, contin√ļa a li√Īa e actualiza o documento previo¬†Servicios de socorrismo: adaptaciones en prevenci√≥n, rescate y primeros auxilios frente a covid-19, xa que ‚Äúunha das cousas que estamos vendo co virus √© que os documentos van ser actualizados moi r√°pido, conforme aparecen novas evidencias‚ÄĚ.

Como reanimar na “era covid-19”

Os afogamentos, l√©mbrase no artigo, constit√ļen un ‚Äúproblema de sa√ļde p√ļblica que sup√≥n a terceira causa de morte a nivel mundial por lesi√≥n non intencional‚ÄĚ, e fronte a estes as manobras de reanimaci√≥n cardiopulmonar (RCP) xogan un papel determinante. Coa aparici√≥n da covid-19, as recomendaci√≥ns da ERC respecto desta manobra po√Īen o foco na realizaci√≥n de compresi√≥ns tor√°cicas, dado que ‚Äúas ventilaci√≥ns poden ser moi contaxiosas‚ÄĚ. Non obstante, no caso concreto dos afogamentos, ‚Äúa parada card√≠aca √© de orixe asfictico‚ÄĚ, prod√ļcese por falta de os√≠xeno, o que fai que as ‚Äúventilaci√≥ns sexan o que che salva a vida‚ÄĚ, lembra Barcala. De a√≠ que no artigo presenten unha adaptaci√≥n do protocolo de reanimaci√≥n fixado pola ERC no 2015 para o caso concreto de afogamentos, adapt√°ndoo √° realidade da ‚Äúera covid-19‚ÄĚ.

Concretamente, a proposta deste grupo de expertos pasa en primeiro termo por realizar unha ‚Äúvaloraci√≥n da respiraci√≥n √° distancia, sen achegarse √° cara da v√≠tima e situados a barlovento desta‚ÄĚ, para logo, trala colocaci√≥n dos EPI, realizar cinco ventilaci√≥ns de rescate empregando un bal√≥n resucitador cun filtro antiviral HEPA, antes de comezar coas compresi√≥ns. A manobra, explican, debe ser realizada por dous socorristas e nela ‚Äú√© de vital importancia a fixaci√≥n correcta da m√°scara‚ÄĚ para evitar un maior risco de contaxio, o que leva a Barcala a p√≥r o acento na necesidade de que as e os profesionais poidan adestrarse previamente no seu manexo. ‚ÄúO cambio fundamental‚ÄĚ, engade Barcala, at√≥pase ‚Äúna posici√≥n dos reanimadores, a barlovento da v√≠tima, pois na praia o vento √© un factor que hai que ter en conta no referido √° diseminaci√≥n das pingas e aerosoles, e no inicio do protocolo con ventilaci√≥ns tras vestir o EPI para combater a hipoxia‚ÄĚ.

Rescates con maior ou menor risco

‚ÄúEliminar completamente o risco nunha contorna de rescate acu√°tico non √© posible‚ÄĚ, salientan os autores deste artigo que, partindo desa idea, aval√≠an o grao de risco que implican diferentes tipos de rescate. ‚ÄúA preferencia ser√° o que se realiza desde f√≥ra da auga ou usando embarcaci√≥ns‚ÄĚ, que fan posible o uso de EPI, explican. Nese senso, cualifican como intervenci√≥ns de ‚Äúrisco baixo‚ÄĚ aquelas que, con v√≠timas conscientes, poidan realizarse desde f√≥ra da auga, acheg√°ndolles materiais de flotaci√≥n, val√©ndose, por exemplo, do uso de drons. De ‚Äúrisco medio‚ÄĚ ser√≠an as realizadas a bordo de embarcaci√≥ns ou motos acu√°ticas, que, ‚Äúdeber√≠an ser a opci√≥n preferente‚ÄĚ cando sexa preciso intervir dentro da auga. Pola contra, ‚Äúo rescate corpo a corpo est√° completamente desaconsellado‚ÄĚ, por ser o que implica un maior contacto, √° vez que impide o uso dos EPI.

Por outra banda, o artigo aborda tam√©n aquelas situaci√≥ns nas que ser√≠a viable o uso de EPI e daquelas nas que elementos propios do socorrismo ‚Äúpoder√≠an ofrecer unha protecci√≥n engadida‚ÄĚ. As√≠ mesmo, aborda como deber√≠an ser os espazos de atenci√≥n destes profesionais, recomendando o uso de torres elevadas e a separaci√≥n da zona com√ļn da de asistencia.

Na praia, cal sería a distancia social correcta?

Outra das recomendacións que trasladan aos profesionais é a de ampliar o distanciamento entre persoas máis aló dos dous metros, en praias de moito aforo, debido á habitual presenza de vento nos areais. Neste punto, o artigo fai referencia a un estudo levado a cabo recentemente polos investigadores da Universidade de Nicosia Talib Dbouk e Dimitris Drikakis, que demostraron que, con ventos de catro quilómetros por hora, as gotas de saliva poden percorrer seis metros en cinco segundos.

Non obstante, estas simulaci√≥ns foron realizadas cunhas condici√≥ns ambientais diferentes √°s dunha praia no ver√°n, motivo polo que o grupo Remoss traballa cos investigadores chipriotas na realizaci√≥n ‚Äúdunha simulaci√≥n para a √°rea atl√°ntica e mediterr√°nea en ver√°n‚ÄĚ, que te√Īa en conta as particularidades que implican os areais, como o feito de que neste convivan persoas de p√©, sentadas e deitadas. √Ā espera do que os resultados desta an√°lise poidan amosar respecto de cales ser√≠as as distancias id√≥neas nestes espazos, Barcala sinala que a s√ļa aplicaci√≥n poder√≠a pasar por instalar nos areais mangas de vento, que permiten estimar a s√ļa velocidade segundo o n√ļmero de c√≠rculos que se eleven, de tal xeito que as e os ba√Īistas poidan saber en cada momento se √© preciso unha maior ou menor separaci√≥n.