O helicóptero Pesca-I interveu en dous de tres rescates en zonas de montaña e difícil acceso durante a xornada do domingo

As √ļltimas horas de onte estiveron marcadas polos rescates en zonas de monta√Īa e de d√≠ficil acceso.

Ata en tres ocasi√≥ns na tarde do domingo,¬†o persoal do 112 Galicia debeu xestionar a mobilizaci√≥n dos recursos necesarios para atender e evacuar a tres persoas que sufriron diversos accidentes mentres realizaban sendeirismo e visitaban espazos fluviais habilitados para o ba√Īo.

Foi o caso dunha muller que sufriu lesi√≥ns importantes nunha perna despois de caer mentres realizaba un ruta polo R√≠o Barbanza, en Pazos de Borb√©n. Pasaban das cinco da tarde de onte, cando unha compa√Īeira do grupo no que se atopaba a ferida contactou co 112 Galicia para dar conta do suceso. Igualmente, indicaba a dificultade para acceder ao lugar onde estaban, preto da desembocadura do caudal.

Efectivamente, as condici√≥ns do terreo e o estado da ferida, que obrigaba a trasladala en padiola e co menor movemento posible, fixo que os medios desistisen dunha evacuaci√≥n por terra e se valorasen outras opci√≥ns, como o traslado por v√≠a a√©rea. Deste xeito, deberon intervir os rescatadores do helic√≥ptero do Servizo de Gardacostas de Galicia, que, finalmente, levaron √° ferida ata o Hospital √Ālvaro Cunqueiro en Vigo.

Ademais dos rescatadores da Conseller√≠a do Mar, neste operativo participaron os profesionais sanitarios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bombeiros do Baixo Mi√Īo e Vigo, voluntarios de Protecci√≥n Civil de Oitav√©n-Tea e os axentes da Garda Civil.

Segundo rescate nas piscinas naturais da Pobra

Con todo, non foi o √ļnico rescate que efectuou o persoal do Servizo de Gardacostas onte, xa que, ao f√≠o das sete da tarde, o 112 Galicia recib√≠a outra chamada¬†desde A Pobra do Carami√Īal, onde outra muller caeu nas piscinas naturais e sufriu lesi√≥ns importantes que tam√©n obrigaron √° s√ļa evacuaci√≥n por v√≠a a√©rea.

Como ocorrera en Pazos de Borb√©n, o estado da ferida e a dificultade para acceder motivou a mobilizaci√≥n dos rescatadores do Pesca I, que logo de realizar o traslado ao Hospital √Ālvaro Cunqueiro¬†de Vigo, acudiron √° Pobra do Carami√Īal para rescatar e evacuar √° ferida ao centro hospitalario de referencia na comarca barbanz√°.

Terceiro rescate na Lama 

Un pouco m√°is tarde, preto das 19:30 horas de onte, unha terceira persoa que visitaba a fervenza da Freixa, no concello pontevedr√©s da Lama, sufriu outra ca√≠da e necesitou da axuda dos servizos de emerxencias para recibir asistencia m√©dica e facilitar a s√ļa evacuaci√≥n cara a un centro m√©dico. Neste caso, bastaron os medios humanos desprazados no lugar do accidente para alcanzar o obxectivo. As√≠, contou coa axuda dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, dos axentes da Garda Civil e dos voluntarios de Protecci√≥n Civil de Oitav√©n-Tea. Igualmente, desde o 112 Galicia, pediuse a colaboraci√≥n dos Bombeiros de Ribadumia, que, cando estaban pr√≥ximos ao lugar, recibiron confirmaci√≥n do rescate da persoa ferida.