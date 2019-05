O Hospital Vithas Fátima realiza as primeiras cirurxías xinecolóxicas con robot cirúrxico Dá Vinci en Galicia

O Hospital Vithas Fátima realizou xa as primeiras intervencións xinecolóxicas asistidas co robot cirúrxico Dá Vinci de Galicia. Ata agora, en Galicia, todas as operacións realizadas con este equipo foron de uroloxía. O xerente do Hospital, Dr. Ciro Cabezas Checchi, anunciou esta mañá en rolda de prensa celebrada en Vigo a intención do centro de utilizar este equipamento noutras especialidades.

A primeira intervención xinecolóxica por cirurxía robótica realizouse o 13 de marzo a unha paciente que se someteu a unha histerectomía e linfadenectomía (extirpación de útero e de ganglios linfáticos). Tras ela seguíronlle varias intervencións tanto de patoloxía benigna como maligna. A día de hoxe, todas as pacientes recibiron o alta e a súa recuperación é satisfactoria, segundo indicou a xinecóloga Rosa Darriba.

A Dra. Darriba Mariño é unha cirurxiá con ampla formación e experiencia en cirurxía laparoscópica que no último ano formouse en Berlín e Madrid no manexo da cirurxía robótica. A xinecóloga e obstetra do Hospital Vithas Fátima que realizou estas primeiras intervencións con cirurxía robótica de Galicia explicou que practicamente todas as patoloxías con indicación cirúrxica pódense realizar co robot Dá Vinci, entre as que citou o cancro de pescozo de útero, de endometrio ou de ovario; así como outras non oncolóxicas, principalmente a histerectomía -calquera condición que precise a extirpación do útero, con ou sen conservación de ovarios-; miomectomía -extirpación de miomas conservado o útero-; endometrosis -especialmente na endometrosis severa e profunda-; ou a patoloxía do chan pélvico – prolapsos de útero, vejiga e recto, dor pélvico crónico, ou patoloxía do nervio pudendo.

As intervencións cirúrxicas realizadas con Dá Vinci constitúen a opción máis efectiva, de máis alta precisión, e minimamente invasiva das que existen actualmente, aumentando a calidade dos resultados. Isto tradúcese en maiores taxas de curación, menor tempo de hospitalización; unha considerable redución do sangrado durante a intervención e, consecuentemente, as posibilidades de transfusión; un maior grao de precisión do cirurxián, cun rango de movemento moi superior á man humana; e, ao mesmo tempo, minimizando o risco de complicacións cirúrxicas e postquirúrgicas. Tamén garante unha mellor funcionalidade e unha volta máis rápida ás funcións naturais.

Cirurxía segura, precisa e minimamente invasiva

A Dra. Rosa Darriba puxo de manifesto que a cirurxía robótica co Dá Vinci é “máis delicada, limpa e respectuosa” que calquera outra técnica cirúrxica. A xinecóloga e obstetra indicou que desde 1999 a FDA americana ha aprobado a utilización cirúrxica do Dá Vinci, e desde 2005, autorizou o seu uso en ginecoloxía. Desde entón foi crecendo substancialmente ata o punto de que en 2018 aumentou un 48% respecto do ano anterior.

Pola súa banda, o urólogo e experto en cirurxía robótica do Hospital Vithas Fátima, Manuel Ruibal Moldes, explicou como a cirurxía robótica é a seguinte evolución á laparoscópica, e actualmente considérase a mellor opción cirúrxica para enfermidades tanto oncolóxicas (tumores colon, pulmón, boca- faringe) como noutras intervencións por enfermidades non oncolóxicas (obesidade, ou apnea do soño, entre outras).

Neste sentido, resaltou que “o Hospital Vithas Fátima reuniu un equipo de cirurxiáns con formación en cirurxía robótica nas diferentes especialidades nas que se emprega o Robot Dá Vinci Xi para poder ofrecer aos nosos pacientes a opción máis avanzada e con mellores resultados para cada unha das patoloxías”. Para Ruibal, “a cirurxía robótica é multidisciplinar e actualmente representa a cirurxía máis avanzada para operar tanto no abdome como no tórax”.

O Dr. Ruibal sinalou que “o que diferencia ao robot do resto de cirurxía é unha visión aumentada, en tres dimensións, sen tremor do cirurxián, que opera con catro brazos e obtén unha precisión case microscópica dos instrumentos. Ademais, o cirurxián opera sentado nunha consola, o que reduce considerablemente a fatiga e aumenta o nivel de concentración e precisión”.

O robot consta de catro brazos articulados nos que se inseren dúas pinzas, unhas tesoiras e unha cámara de tres dimensións con dez aumentos, que permite unha visión estereoscópica. Ademais, o axudante do cirurxián robótico utiliza un aspirador para mellorar a visión. O axudante e os demais colaboradores do cirurxián robótico que está a operar desde unha consola, poden seguir a intervención por dúas pantallas. Unha delas en tres dimensións, que permite unha visión máis real, aínda que dez veces máis grande, o que fai máis precisa a cirurxía, segundo explicou esta mañá en rolda de prensa o urólogo Manuel Ruibal Montes, especialista en cirurxía robótica.

Centrándose nas aplicacións que este robot cirúrxico ten para a urología, Manuel Ruibal citou o cancro de próstata, ril e vejiga, así como outras patoloxías non tumorales como a hiperplasia benigna de próstata, os prolapsos pélvicos, ou o atraimiento do nervio pudendo.

O Dr. Ruibal Montes realizou, tras a rolda de prensa de presentación, unha demostración da precisión do equipo robótico pelando e, posteriormente, cosendo a pel dunha uva.

Referente para toda Galicia en cirurxía robótica

Na mesma rolda de prensa, o xerente de Vithas en Galicia, Dr. Ciro Cabezas Checchi, explicou que profesionais doutras especialidades xa se están formando e incorporando á cirurxía robótica, polo que espera que, nun curto período de tempo, o Hospital Vithas Fátima poida contar co primeiro instituto multidisciplinar de cirurxía robótica de Galicia.

Para Ciro Cabezas o feito de que o Hospital Vithas Fátima, que xa é o centro que máis intervencións cirúrxicas co robot Dá Vinci realiza en Galicia, converteuse no primeiro centro de Galicia en realizar operacións xinecolóxicas con cirurxía robótica supón un fito máis na historia do centro que demostra o seu constante compromiso coa innovación médica e a seguridade dos seus pacientes e traballadores, sen esquecer a calidade e o confort.

O Hospital Vithas Fátima continúa apostando, segundo indicou o seu xerente, por ser un referente en Galicia por contar cos mellores profesionais e os equipos de última tecnoloxía; tal e como sucedeu no seu día ao ser o primeiro centro do sur de Galicia en realizar unha intervención con cirurxía extracorpórea; os primeiros cateterismos, ou dispoñer –desde o ano pasado– dun quirófano libre de látex para poder atender aos pacientes alérxicos. Lembrou, tamén, que o Hospital Vithas Fátima é o único hospital privado do sur de Galicia que dispón de hemodinámica 24 horas, ou o único centro que realiza cirurxía cardíaca de maneira privada no sur de Galicia.

O Hospital Vithas Fátima conta cun robot cirúrxico Dá Vinci Xi de última xeración (cuarta) desde finais do ano pasado. Á fronte do equipo de cirurxiáns con destreza robótica está o urólogo do Hospital Vithas Fátima, Dr. Manuel Ruibal, que no últimos catro anos realizou máis de 300 intervencións robóticas.