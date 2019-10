O Iberconsa tutea a Ilunion durante tres cuartos e exhibe defensa ante o recentemente ascendido Las Rozas

O conxunto de César Iglesias, do mesmo xeito que fai sete días no País Vasco, afrontou unha intensa fin de semana con dous partidos separados apenas por unhas horas aínda que esta ver en terras madrileñas. Como sucedese a semana pasada, a primeira cita do Iberconsa foi da máxima esixencia ante o todopoderoso Ilunion, vixente campión de Liga e Copa, mentres que a segunda ofrecía a posibilidade de medirse a un recentemente ascendido como Las Rozas. E tamén do mesmo xeito que fai sete días, os vigueses regresan a casa cun saldo equilibrado tras perder o sábado pero gañar con contundencia o domingo e a confirmación de que o traballo realizado na pretemporada segue o camiño correcto.

No partido do sábado fronte a Ilunion, os pupilos de César Iglesias conseguiron manter o equilibrio no marcador ata o intermedio (38-34, min.20) plantando cara sen complexos a un rival co temible potencial que atesoura o Ilunion. Con todo, un parcial de 6-0 nada máis regresar á pista despois do descanso complicaba unha situación que se puxo xa excesivamente costa arriba nos seis últimos minutos deste terceiro período. Porque os madrileños apostaron neste tramo do encontro por unha intensa e dura presión, con moitísimos contactos que os árbitros decidiron non sinalizar como faltas, e cun parcial de 16-0 romperon o partido (60-40, min.30).

A pesar de que o gañador do choque estaba xa decidido, o Iberconsa Amfiv quixo sacar partido ao último período para seguir avanzando na súa preparación e expúxollo como un novo encontro a só dez minutos no que seguir probando o seu defensa, que creou moitos problemas aos xogadores interiores de Ilunion, o traballo de “man ut” e as transicións rápidas.