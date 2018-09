O III Foro de Investimento e Finanzas ofrecerá ferramentas para mellorar a xestión económica das persoas

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

O Círculo de Empresarios acolle este xoves o III Foro de Investimento e Finanzas Persoais, un evento que conta co respaldo do Concello e da Deputación de Pontevedra e que pretende “ofrecer ás cidadáns ferramentas para que poidan tomar decisións adecuadas no ámbito financeiro”, segundo destacou o alcalde.

A presidenta da Deputación, Carmela Silva, agradeceu que nesta terceira edición haxa unha mesa dedicada ás mulleres e a educación financeira “porque vivimos máis tempo e temos salarios e pensións máis baixas, polo que a toma de decisións sobre os nosos aforros ten aínda máis importancia”.

Entre os 24 relatores que participarán atópanse representantes dos mellores xestores do mundo, que toman decisións de investimento a nivel mundial, como Morgan Asset Management, Ey Abogados ou Schroders. A todos eles, o público poderá preguntar as súas dúbidas no foro, que é “dinámico e aberto”, segundo apuntou Diego Esquer, delegado Zona Galicia de Gesvalt.

Caterina Ruzza, presidenta do Comité de Educación Financeira da Asociación de Educadores e Planificadores Financeiros, indicou por último que este encontro “está especialmente dirixido a profesionais, empresas e administracións públicas”.