O IIS Galicia Sur sitúase na vangarda tecnolóxica cun novo microscopio de última xeración

O Instituto de Investigaci贸n Sanitaria Galicia Sur (IISGS), situado no Hospital 脕lvaro Cunqueiro, situarase na vangarda tecnol贸xica coa adquisici贸n do novo microscopio confocal de s煤per resoluci贸n. O aparello supor谩 un importante salto cualitativo nos traballos de investigaci贸n do Instituto e ser谩 referencia a nivel nacional.

A adquisici贸n deste equipo de 煤ltima xeraci贸n 茅 posible grazas a un financiamento europeo de 431.704 euros comprometido a trav茅s de Fondos Feder. Esta cifra sup贸n aproximadamente o 80% do custo total do proxecto. O investimento total no aparello, sen inclu铆r o IVE, 茅 de 539.631 euros.

A licitaci贸n de concurso publicouse xa no Bolet铆n Oficial das Comunidades Europeas para que as empresas interesadas no proxecto poidan realizar as s煤as ofertas antes do pr贸ximo 15 de xullo.

De acordo coas previsi贸ns, o novo microscopio confocal de s煤per resoluci贸n estar谩 listo para traballar a finais deste ano e ser谩 instalado en dependencias do propio Instituto de Investigaci贸n Sanitaria. A tal fin, xa est谩 reservada unha sala da 谩rea que ocupa o Instituto no Hospital 脕lvaro Cunqueiro.

O microscopio confocal de s煤per resoluci贸n permitir谩 observar as c茅lulas en vivo cun alt铆simo grao de exactitude, as铆 como os mecanismos moleculares. O equipo estar谩 dotado dun m贸dulo que permite o escaneo r谩pido das mostras en vivo (desde 28 imaxes por segundo) polo que poderase realizar experimentos que son imposibles de levar a cabo nestes momentos cos microscopios confocales est谩ndares.

Interese nacional e internacional

O investigador principal que figura no proxecto 茅 Roberto Ag铆s-Balboa, do Grupo de Neurociencia Traslacional do IISGS. 鈥淥 novo microscopio situar谩 贸 Instituto como un dos centros de referencia a nivel nacional para facer estudos de microscop铆a confocal de super resoluci贸n in vivo鈥, subli帽a o investigador, que salienta, 鈥渆ste equipamento ser谩 o 煤nico dun nivel tan avanzado e preciso en Galicia e permitir谩 potenciar as colaboraci贸ns con outras instituci贸ns e con empresas biotecnol贸xicas nacionais e extranxeiras鈥. De feito, o IISGS converterase en referencia para o noroeste peninsular neste tipo de investigaci贸ns.

A nova infraestrutura servir谩, ademais de para impulsar a investigaci贸n biom茅dica en Galicia, para potenciar os proxectos transfronteirizos co Norte de Portugal.

Xunto con Ag铆s-Balboa, ser谩n responsables do novo equipamento os tam茅n investigadores Saida Ortolano, do grupo de Enfermidades Raras e Medicina Pedi谩trica; Susana Teijeira, directora do Biobanco do Instituto e responsable do grupo de Microscop铆a do IISGS; e Carlos Spuch, tam茅n de Neurociencia Traslacional.

O Instituto de Investigaci贸n Sanitaria Galicia Sur engloba a investigadores das 谩reas sanitarias de Vigo, Pontevedra e Ourense, as铆 como a grupos de investigaci贸n da Universidade de Vigo, e est谩 xestionado pola Fundaci贸n Biom茅dica Galicia Sur.