O ilustre Colexio Oficial de Médicos de Pontevedra apoia as reivindicacións dos profesonais medicos da Atencion Primaria de Vigo

Por outra banda, o Colexio móstrase crítico coas afirmacións recentemente expresadas a través dos medios de comunicación pola Xerencia da EOXI de Vigo no sentido de que acceder ás demandas dos profesionais “supoñería unha limitación dos dereitos da cidadanía, a aparición de listas de espera e unha afronta contra a característica esencial de Atención Primaria, que é a súa accesibilidade”. Afirmacións que segundo o Colexio non responden o espírito da norma deontolóxica, sobre todo no referido ao Capítulo XIII referente ao traballo nas Institucións Sanitarias e ao XXII sobre responsabilidades.