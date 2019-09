O INFEVI acolle a feira MINDTECH os días 10 e 12 de setembro

Connect on Linked in

Metal Industry and Technologies International Trade Fair, MINDTECH, será a feira referente do sector industrial do Polo Ibérico, de periodicidade bienal, na que estarán presentes as empresas líderes do sector industrial, metalúrxico, metalmecánico e das tecnoloxías asociadas, a nivel nacional e internacional na que ademais se terá a oportunidade de manter encontros comerciais B2 B con outras firmas obxecto de interese.

Entre outras actividades, crearase un sistema de axendas de reunións entre os expositores e profesionais do sector asistentes á feira. A exposición está dividida en diversas áreas de actividade relacionadas co sector industrial.

O sector industrial e concretamente o sector metalúrxico, metalmecánico e as súas tecnoloxías asociadas representan máis do 21% do PIB de Galicia, englobando diversas actividades. Unha das áreas prioritarias de toda industria é a internacionalización e na actualidade practicamente a totalidade das empresas operan de maneira importante no mercado internacional, contando cunha ampla experiencia na execución de traballos de gran singularidade e complexidade.

Moitas das actividades están altamente especializadas e/ou enfocadas cara á innovación e a consecución de competencias crave que fan á mesma unha industria moi competitiva a nivel internacional.

O sector metalúrxico está integrado por un amplo número de actividades cun grao de interrelación e empuxe que o converten nun dos sectores máis potentes da economía e con máis potencial de diversificación cara a novos produtos e mercados.