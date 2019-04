Por Victoria Portas | O informe de COESPE sobre a Mochila Austríaca

Banda ancha da internet 25 € mensuais.

Transporte mensual completo 50 €.

IVE xeral 20%.

O índice medio deste País dentro da UE é do 123,1 % ( 23,1 % sobre o 100% ). Desagregación industrial da súa economía:

O 57 % de 1 a 4 traballadores, o 20,9 % de 5 a 9 traballadores, un 12 % de 10 a19, un 7 % de 20 a 49, un 1,8 % de 50 a 99 e só o 1,3 % ten máis de 100 traballadores.

SEGUNDO: EN QUE CONSISTE A MOCHILA AUSTRÍACA?

A Mochila Austríaca consiste en implantar un único contrato, teoricamente fixo onde as empresas no canto de pagar despedimentos só no momento de efectualos, o que fan é achegar cada mes un 1.53 % sobre o salario bruto do traballador a un fondo de capitalización independentemente do contrato que se teña. Permitindo ao traballador dispoñer do mesmo no momento que é despedido xa que non recibiría outro tipo de indemnización, ou ben cando desexe crear a súa propia empresa ou deixalo para que complemente a súa pensión de xubilación chegado o día.

*Austria: Antes da implantación da mochila, non existía indemnización ata o terceiro ano de contratación.

TERCEIRO: QUE SUPOÑERÍA A MOCHILA EN ESPAÑA?

Primeiro a conversión de todos o contrato unicamente en dous, e que economicamente supoñería o seguinte para os traballadores ***:

** Os cálculos realizáronse sempre sobre un salario bruto de 1500 €/mes 21.000€/ano. ** As indemnizacións actuais, proveñen do peto da empresa, o 1.53% da mochila cho detrae o empresario de ti nómina para ingresalo no fondo que el queira. Conclusión: Os empresarios poderán despedir sen custo, acaban coa negociación dos convenios, a antigüidade, ou calquera dereito conseguido ata ese momento. En España hai tres millóns de parados, un exército para suplir a traballadoras e traballadores reivindicativos, simplemente porque devanditos parados están a sufrir miseria e precariedade. Segundo, actualmente as Indemnizacións están exentas de tributar, mentres que a mochila ao ir a un fondo de capitalización que é xestionado por fondos privados (bancos, caixas e aseguradoras), o día que o traballador os necesite, serán considerados como rendementos de traballo e como tal, aumentan a base impoñible do IRPF provocando que aumenten os impostos que hai que pagar, actualmente de 0 a 12.450 € páganse un 19%, de 12.451 € a 20.200 € págase un 24%… e así sucesivamente. Conclusión: Aumento de impostos aos que menos rendas teñen. Imposición dobre sobre os Rendementos do Traballo. Terceiro, ao ir a fondos de capitalización privados estarán sometidos a comisións en función do risco do fondo no cal o empresario os coloque, sendo actualmente as comisións no caso de renda fixa do 0.85%, en renda mixta o 1.30% e en variable 1.5 %, pérdase ou se gañe. Se o investimento é equivocada o Estado garantirá o cento por cento do capital achegado cos impostos de todos e de todas. Conclusión: O diñeiro público traspásase a petos do capital financeiro, eles poderán xogar cos nosos salarios, e gañemos ou perdamos eles cobrarán igual as súas comisións. Risco do Capital = 0 Cuarto, e chegada a xubilación, que ocorre? Cando o traballador chega á idade de xubilación e pretenda recupera a mochila teremos que lle aplicaron durante todos os anos que achegou comisións pola súa xestión polo que o acumulado descendeu, xa que actualmente non xeraría intereses pois todos os fondos están a dar rendibilidade negativa, e que ademais se desexa recuperalo xusto o tratamento fiscal é exactamente igual que o dun fondo de pensións privados, así que serán considerados como rendementos de traballo e como tal, aumentan a base impoñible do IRPF provocando que aumenten os impostos que hai que pagar, actualmente de 0 a 12.450 € páganse un 19%, de 12.451 € a 20.200 € págase un 24%… e así sucesivamente.