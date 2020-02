O Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial firma co Ministerio de Ciencia e Innovación operar o satélite Enxeño

O satélite Enxeño, segundo compoñente do Programa Nacional de Observación por Satélite, completa a capacidade de España de observación da Terra, engadindo a tecnoloxía óptica á xa existente capacidade de observación radar que proporciona o satélite Paz, cuxo sector de operación no terreo atópase no CEIT (Centro Espacial do INTA en Torrexón).

Enxeño, así mesmo, será o satélite cunha maior participación da industria española e foi instrumental á hora de conseguir os obxectivos do Plan Espacial Español 2007-2011 elaborado por CDTI. Mediante Enxeño, España adquiriu a capacidade de desenvolver satélites completos, así como todos os subsistemas dun satélite, capacitando ao noso país para o liderado en programas espaciais europeos.

A fase previa ao lanzamento de Enxeño, prevista para mediados deste ano, atópase na súa última fase de desenvolvemento. Un lanzador Vega será o encargado de poñer en órbita ao satélite desde a Guayana Francesa. A misión controlarase durante os dez primeiros días desde o Centro de Operacións da Axencia Espacial Europea en Alemaña, momento en que será transferido ao INTA.

Na actualidade, o INTA é o responsable do seguimento de máis de 15 misións europeas.

A colaboración entre o CDTI e o INTA en Enxeño dá continuidade ás actividades conxuntas noutras misións espaciais. En particular, o Instituto é o operador da misión ‘ Cheops’ da Axencia Espacial Europea, o que demostra as capacidades do INTA na operación de misións espaciais, e convértelle nun referente nacional en distribución e explotación de datos de observación da Terra.

A estratexia de liderado español en misións de tamaño medio, promovida por CDTI na Axencia Espacial Europea, proporcionou excelentes resultados. Tanto en ‘ Cheops’ como en ‘ Smile’, a industria española é responsable dos devanditos satélites, o que constitúe un fito para o noso sector espacial.