O irmán do administrador único de Magrudis é propietario doutra empresa situada na nave contigua

FACUA-Consumidores en Acción tivo coñecemento de que Mario Marín Rodríguez, o irmán do administrador único de Magrudis (La Mechá) é propietario doutra empresa domiciliada tamén en rúa Pino Silvestre (na nave 21) do Polígono Industrial O Piñeiro de Sevilla. Trátase da nave contigua á de Magrudis (que é a número 20) e ambas foron rexistradas este martes pola Garda Civil.

A empresa denomínase Elaborados Cárnicos Mario SLU e constituíuse en outubro de 2017. Segundo figura no Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (Borme), o seu obxecto social é tanto “a intermediación do comercio de produtos alimenticios, bebidas e tabaco” como “industria e elaboración de produtos cárnicos”. Trátase dunha Sociedade Limitada Unipersoal cuxo administador e socio único é Mario Marín Rodríguez. Pola súa banda, o seu irmán Sandro figura como administrador e socio único de Magrudis SLU.

