O IX Concurso de Corda Cidade de Vigo reunirá a 65 músicos por vía telemática Abel Caballero presentou en rolda de prensa unha nova edición do certame que se celebrará do 3 ao 6 de decembro de forma telemática debido a actual crise sanitaria. O concurso, organizado pola por la Asociación Galega de Instrumentos de Corda (AGCI), conta coa colaboración do Concello de Vigo e a Deputación de Pontevedra.