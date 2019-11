O líder, o Amiab Albacete, impón cadeira e rompe o partido no terceiro cuarto

O Iberconsa Amfiv, a pesar do seu bo inicio de partido e de chegar mesmo por diante no marcador ao intermedio (28-30), caeu derrotado con claridade na súa visita a Albacete para medirse ao líder invicto, o Amiab, que anotou tantos puntos no terceiro cuarto como en toda a primeira metade para deixar o encontro visto para sentenza. A maior mobilidade e velocidade dos xogadores locais complicou en exceso as cousas aos vigueses que, ademais, viron como o colombiano Jhon Hernández, autor de 28 puntos, convertíase nun quebradizo de cabeza para unha defensa que lograra conter ben a tres dos puntais ofensivos albaceteños, os británicos Le Manning (14), Gaz Choudry (10) e Kyle Marsh (6).

O inicio de partido mostrou a un Iberconsa moi centrado e coas ideas claras. A presión inicial exposta por César Iglesias atragoóuselle a un Amiab que non atopaba a fórmula para superar a boa defensa visitante. O acerto atrás permitía tamén xogar con fluidez en ataque e anotar con relativa comodidade. Por iso, o técnico local víase obrigado a pedir pronto o seu primeiro tempo morto (8-17, min.7). O minuto de reflexión chegou acompañado cunha variación no quinteto albaceteño que acabaría sendo decisiva para o devir do choque. Choudry e o mexicano Luís Cristen deixaban o seu sitio no campo a Marsh e Harry Brown.

Os cambios tardaron aínda un pouco en producir o efecto desexado (12-20, min.9) pero pronto se deixaron notar sobre a pista. A entrada sobre todo de Brown achegou moita máis velocidade e agresividade ao xogo local e, ademais, o británico achegou á súa actuación en defensa unha serie de tiros acertados para deixar ao Iberconsa máis de tres minutos sen conseguir anotar e equilibrar de novo o partido (18-20, min.13). A pesar de todo, os vigueses sabían sufrir para, a pesar de que o Amiab logrou o empate en varias ocasións (24-24, 28-28), marcharse ao intermedio cunha renda mínima (28-30, min.20).

A continuación do partido tras o descanso xa foi outra historia. O Amiab incrementou aínda un pouco máis a intensidade e agresividade do seu defensa maniatando a un Iberconsa desbordado nesta loita. Os visitantes eran agora os que non atopaban o camiño ao aro rival mentres que os locais anotaban con comodidade. César Iglesias tentaba espertar aos seus cun

tempo morto (42-32, min.25) pero a situación non melloraba e o parcial empezaba a ser demoledor (20-4) cando un triplo de Choudry obrigaba ao técnico vigués a solicitar outro tempo morto (51-34). Ao final, Amiab, con Hernández como brazo executor, saldaba o cuarto anotando 28 puntos nestes dez minutos, cifra idéntica á lograda en toda a primeira metade, mentres que o Iberconsa unicamente conseguira oito puntos neste período.

E con 56-38 no marcador ao comezo do último cuarto, o partido estaba xa decidido. Porque Amiab non baixou un chisco a súa intensidade e non se permitiu a máis mínima relaxación que permitise ao Iberconsa pensar nunha hipotética remontada. De feito, os locais aproveitaron os dez minutos finais para seguir engordando a súa renda ata chegar ao 77-52 final.

AMIAB ALBACETE – IBERCONSA AMFIV 77-52 AMIAB ALBACETE: Gaz Choudry (10), Luis Cristen (-), Lee Manning (14), Nico Dreimuller (8), Jhon Hernández (28) –cinco inicial-, Kyle Marsh (6) y Harry Brown (11). IBERCONSA AMFIV: Agustín Alejos (21), Shelley Cronau (2), Salvador Sandoval (14), Julio Vilas (4), Lewis Edwards (2) –cinco inicial-, Sam Mack (-), Lorenzo Envó (5) y Franco Alessandrini (4). PARCIALES: 14-19, 28-30 (descanso), 56-38 y 77-52 (final). ÁRBITRO: Forero, Valero y Martínez. Sin eliminados. INCIDENCIAS: Partido correspondente á cuarta xornada da División de Honra de baloncesto en cadeira de rodas disputado no Pavillón Lepanto de Albacete.