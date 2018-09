O mar protagoniza o retorno da actividade cultural ao Casco Vello tras as vacacións estivais

Connect on Linked in

O mar, a riqueza xerada a partir del e a súa influencia na orixe e desenvolvemento do Berbés, e por extensión de todo Vigo, serve novamente de inspiración á Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo para organizar as súas “ Xornadas do Mar”, que alcanzan en 2018 a súa terceira edición.

O programa de actividades, que pretende integrar cultura, música e gastronomía, desenvolverase os venres 7, 14, 21 e 28 de outubro, a partir das 8 da tarde, na sede do Instituto Camôes (Praza de Almeida).

Así, pasado mañá, día 7, inaugurarase a exposición fotográfica “Retratos do Mar”, con obras de Anxo Cabada. A continuación o profesor da Facultade de Ciencias do Mar da Universidade de Vigo Gonzalo Méndez Martínezdisertará sobre “A Ría dende a Reconquista ata hoxe”. Ambas as actividades contarán co respaldo musical de Xurxo Souto, que interpretará a obra “Un Océano para terrícolas”.

O venres 14 será Serxio Regueira, membro da Asociación pola Defensa dá Ría e Cíes quen falará sobre “Os usos sustentabeis dá ría”. A súa intervención estará amenizada polo grupo “ Gaiteiros do Casco Vello”.

O relevo neste programa de actividades tomarao o venres 21 a autora Pilar Alonso Sánchez, que expoñerá a súa visión do Casco Vello, que lle inspirou para escribir o seu libro “ Dende os peiraos. Memoria do Berbés”. Á súa intervención seguiralle un concerto a cargo do Orfeón Mariñero do Berbés.

O programa oficial finalizará o venres 28 coa conferencia “Os cefalópodos na ría de Vigo”, a cargo de Manuel E. García Branco, do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo. O grupo clásico Catro será o responsable nesta ocasión do acompañamento musical.