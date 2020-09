O Marisquiño finalista junto a Copa Davis y Adidas de los premios eventoplus como mejor evento deportivo del año en España y Portugal

El Festival O Marisquiño de Vigo ha quedado entre los tres finalistas al mejor Evento Deportivo del año en España y Portugal de los Premios que organiza el prestigioso Grupo eventoplus por decimoquinto año consecutivo. Los otros dos finalistas son la final de la Copa Davis en Madrid y Adidas, la batalla definitiva.

Los Premios eventoplus son los galardones del sector de eventos más importante en España y Portugal y tienen la misión de mejorar, profesionalizar, fomentar las buenas prácticas, estimular la creatividad, reconocer el talento y la implicación de todos los actores (proveedores, agencias, clientes) y crear orgullo en el sector. Las galas de entrega de los Premios han ido variando de formato durante estos años, convirtiéndose en el gran encuentro anual de los profesionales del sector.

Los ganadores son elegidos por un jurado independiente siguiendo las bases definidas por la organización que no interviene en las votaciones. En el jurado destacan directores de marketing y eventos de marcas como SEAT, Grupo Telepizza, Dell Technologies, Mercedes Benz, Travel Advisor Guild, Last Lap, Iberia, etc. que premian el Mejor Evento Deportivo, Mejor Evento Cultural, Mejor Congreso, Evento Responsable, Presentación de Producto o Mejor Evento Promocional de España y Portugal.

El próximo 22 de septiembre se celebrará en Madrid la 15ª Gala en la que se entregarán los premios finales y se reunirán profesionales del sector para celebrar la gran fiesta de la industria.

Los finalistas en la modalidad de Evento Deportivo han sido la Davis Cup Final en Madrid, Adidas la batalla definitiva y Festival O Marisquiño de Vigo. Para el Festival de Vigo es una satisfacción inmensa haber llegado hasta aquí y, sobre todo, de la mano de dos eventos tan extraordinarios como los otros dos finalistas. Desde la organización se agradece al jurado y a los propios Premios, así como a las instituciones y marcas privadas que hacen posible el evento, al staff y, sobre todo, al público del Festival.

Videos de los finalistas

Davis Cup by Rakuten Madrid Finals 2019

Adidas Batalla definitiva

O Marisquiño