O Concello da Guarda informa que o mercadillo semanal, que habitualmente se celebra os sábados na vila da Guarda, pasa a celebrarse os venres na semana do venres 7 e venres 14 de agosto.

Deste xeito esas semanas non se celebrará o mercadillo semanal no sábado e adiántase á xornada previa do venres.