O Ministerio de Facenda volve situar a Galicia como a segunda comunidade que pagou máis axiña as súas facturas en novembro

Galicia pechou o mes de novembro sendo a segunda comunidade autónoma que paga máis rápido as súas facturas cun período medio de pago de 18,90 días, só por detrás de Murcia, segundo os datos oficiais publicados hoxe polo Ministerio de Facenda.

Ao peche do mes de novembro, o período medio de pago de Galicia situouse en 18,90 días, máis de 13 días inferior ao do conxunto das comunidades autónomas que foi de 32,26 días; e por debaixo do límite de 30 días que establece a normativa estatal.

En canto á débeda comercial, os datos do Ministerio de Facenda sitúan a Galicia como a cuarta comunidade con menor débeda comercial de España. A ratio débeda/PIB de Galicia situouse no mes de novembro no 0,35%, por debaixo da media autonómica, que foi do 0,46%. A débeda comercial do conxunto de comunidades autónomas era de 5.093 millóns de euros, dos que 201 millóns –o 3,9%- corresponden a Galicia.

Os datos do Ministerio de Facenda volven ratificar que Galicia continuaba, a finais de 2020, entre as comunidades que mellor atenden aos seus provedores, axilizando os pagos e evitando problemas de liquidez ás empresas que prestan servizo á Administración galega.

Período Medio de Pago – Novembro 2020 (*CCAA réxime foral) Murcia 6,76 La Rioja 29,31 Galicia 18,90 Castilla y León 30,59 Extremadura 20,47 MEDIA CCAA 32,26 País Vasco* 21,69 Castilla – La Mancha 34,04 Cantabria 22,02 Asturias 37,07 Andalucía 22,69 Madrid 37,22 Canarias 24,46 Aragón 39,19 C. Valenciana 26,58 Baleares 44,09 Navarra* 28,53 Cataluña 44,63