O Museo do Mar de Galicia acolle a presentación da Compostelata no marco do programa O teu Xacobeo da Xunta

A delegada territorial en Vigo, Corina Porro, e a directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Mercedes Rodríguez, presentaron hoxe no Museo do Mar de Galicia A Compostelata, o proxecto coordinado pola Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (Anfaco-Cecopesca) no marco do programa O Teu Xacobeo impulsado pola Xunta de Galicia.

O obxectivo desta iniciativa é o de promover o Xacobeo 2021 ao tempo no que se promociona o consumo de conservas ofrecendo, nun foodtruck, degustacións nas sete etapas que compoñen o Camiño Francés; desde o Cebreiro ata Santiago de Compostela.