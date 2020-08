O Museo Etnolóxico acolle ‘antropoloxía visual dunha sociedade confinada’, unha ollada fotoxornalística sobre a covid-19

O director xeral de Pol√≠ticas Culturais, Anxo M. Lorenzo, inaugurou esta tarde no Museo Etnol√≥xico de Ribadavia a exposici√≥n Antropolox√≠a visual dunha sociedade confinada. Unha temporal coa que se pretende documentar este fito social e testemu√Īar visualmente os seus efectos. A mostra incl√ļe fotograf√≠as de Agosti√Īo Iglesias, Brais Lorenzo, Miguel Mu√Ī√≠z, Miguel Riopa, M√≥nica Vila Ferreir√≥s, √ďscar Corral, √ďscar Pinal, Rosi√Īa Rojo e Santi M. Amil e os v√≠deos realizados por Ainhoa Vi√Īuela Don e Blanca Selas Chao e poder√° ser visitada at√© finais de outubro.

Unha reflexión sobre a incerteza

Antropolox√≠a visual dunha sociedade confinada est√° composta por un total de 27 fotograf√≠as e dous v√≠deos realizados durante o confinamento derivado da declaraci√≥n do estado de alarma por mor da pandemia da covid-19. Unha experiencia in√©dita na nosa sociedade que ten producido enormes cambios e con consecuencias e implicaci√≥ns perdurables a√≠nda por explorar. Os creadores son profesionais dos medios de comunicaci√≥n e, polo tanto, testemu√Īas excepcionais do acontecido durante o confinamento e no per√≠odo de desescalada at√© o per√≠odo acu√Īado como de ‚Äėnova normalidade‚Äô.

As imaxes son no seu conxunto unha reflexi√≥n sobre a incerteza. Unha reflexi√≥n que agroma ao captar a realidade hospitalaria, os enterros sen o ordinario d√≥ e a asistencia de familiares, as aulas e r√ļas baleiras, as dificultades polas que pasaron as persoas que fixeron posible o abastecemento dos produtos esenciais ou mesmo a natureza habitando de novo espazos antropizados e momentaneamente deshabitados. Pero ademais amosan a alegr√≠a pola curaci√≥n, o agradecemento aos que est√°n en primeira li√Īa asistencial e de coidado social, as√≠ como as novas condici√≥ns nas que debemos desenvolver a nosa vida coti√° para manter ao virus a raia.

As adegas históricas no Ribeiro

Previamente, o director xeral de Pol√≠ticas Culturais presentou na terraza do Museo do Vi√Īo de Galicia o libro As arquitecturas hist√≥ricas do vi√Īo de Xos√© L. Sobrado P√©rez, Juan Jos√© √Ālvarez Gonz√°lez, Jorge Lamas B√©rtolo e Diego Reboredo Prado, ‚Äúun novo estudo que est√° a chamado a ser ‚Äďen palabras de Anxo M. Lorenzo‚ąí un texto de referencia para aproximarse ao desde unha perspectiva hist√≥rica, a viticultura galega, que ten permitido avances materiais importantes no eido patrimonial ao localizar un conxunto de case corenta adegas hist√≥ricas no Ribeiro‚ÄĚ.

O Museo do Vi√Īo de Galicia abriu as s√ļas portas hai aproximadamente un ano e est√° a dar os seus primeiros pasos no eido da documentaci√≥n e a difusi√≥n do patrimonio vitivin√≠cola da nosa Comunidade. Para acadar este obxectivo, e na senda dunha museolox√≠a que busca crear comunidade arredor do patrimonio e o territorio, pres√©ntase esta obra dedicada ao estudo dunha manifestaci√≥n como son os inmobles erixidos para a xesti√≥n vit√≠cola, neste caso nas ribeiras do Mi√Īo e do Avia.

As adegas son esencialmente un patrimonio funcional, pero adoito elaborado con mestr√≠a e, en ocasi√≥ns, cunha linguaxe arquitect√≥nica que lles achega monumentalidade. Bens que resultan arquitectura do vi√Īo e nos falan do estreito vencello entre t√©cnica, vide e territorio. A obra presentada hoxe ofr√©cenos a paisaxe doutro tempo, interpelando ao lector a non esquecer as ensinanzas do pasado e o legado dos devanceiros.