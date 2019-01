O Nadal Bus municipal suma 12.026 pasaxeiros nun mes O alcalde informou da “demanda extraordinaria” deste servizo posto en marcha durante as festas e adiantou que ampliará o seu funcionamento ata o 13 de xaneiro o día no que se apagarán as luces de Nadal. Amais, instou á cidade a que se prepare para a “mellor cabalgata que tivemos nunca”.