O ‘non’ de PP e PSOE impide a retirada do busto do Rei emérito no Concello de Vigo

EP. Os votos contrarios dos grupos de PP e PSOE no Pleno do Concello de Vigo impediron que prosperase a moción presentada polo BNG para retirar o busto de Juan Carlos I da entrada do consistorio olívico e para cambiar o nome da Praza do Rei.

A moción foi defendida polo edil nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, quen instou ao goberno municipal a retirar ese busto como un “acto simbólico”, tras as noticias que vinculan ao Rei emérito con prácticas supostamente corruptas. Así mesmo, pediu que se inicien os trámites para modificar o nome da gran praza situada ante o Concello, a Praza do Rei.

Pérez Igrexas subliñou que a actual fórmula de xefatura do Estado en España é “anacrónica”, ao tratarse dun sistema asumido “por sangue” e ao que, ademais, “parece que se lle engade o privilexio da impunidade”.

O grupo municipal Marea de Vigo, que xa pediu no seu día a retirada do busto e a modificación do nome da praza, apoiou a iniciativa, e lamentou algunhas das actuacións do goberno local en materia de memoria histórica, como a negativa a colocar unha placa explicativa no museo MARCO (antigo palacio de xustiza e prisión).

Así mesmo, a concelleira Oriana Méndez criticou que Concello e Deputación de Pontevedra colaborasen na instalación dunha imaxe do ‘Sacro Corazón’ nunha ermida da cidade, unha imaxe “relacionada con grupos de extrema dereita e ultracatólicos”.

MOCIÓN “PARA CHAMAR A ATENCIÓN”

Pola súa banda, o grupo de goberno tachou a iniciativa do BNG de “moción para chamar a atención”, e advertiu de que non permitirá que o Pleno municipal “convértase nun tribunal que teña que ditar sentenza”.

O portavoz do PSOE, Carlos López Font, lembrou que Vigo tivo un alcalde do BNG, Lois Pérez Castrillo, entre 1999 e 2003, e que a Praza do Rei tiña o seu nome antes da súa chegada, e mantívoo despois. “Non sei por que non o cambiaron”, espetou.

Por outra banda, o edil socialista lembrou que a monarquía parlamentaria é o modelo político do Estado en España, tal e como recolle a Constitución, e “non se decide nun Pleno municipal” que haxa cambios respecto diso. “Agora debemos preocuparnos do Ingreso Mínimo Vital, dos ERTEs, da reconstrución… non é momento de levantar bustos nin cambiar nomes”, constatou e defendeu a contribución da administración local ao respecto da memoria histórica, co xardín de homenaxe no cemiterio de Pereiró ou coa “batalla” para retirar o escudo franquista da fachada do IES Santa Irene.

O REI QUE TROUXO “AMNISTÍA” E “DEMOCRACIA”

Mentres, o grupo municipal do PP foi o que se opuxo á moción de forma máis vehemente. Así, o seu portavoz, Alfonso Marnotes, referiuse a as peticións de retirar estatuas de Cristóbal Colón e constatou que “o BNG, para non quedar atrás, quere que caia tamén o busto do rei”.

“Esborrállase a nova política, a de Podemos, que pronto se apuntou ao chalé na serra, ao coche oficial (…) para min e para a miña señora, a nai dos meus fillos. Iso si que é unha dinastía. Estourou En Marea en mil pedazos, aí si que houbo unha guerra de sucesión (…); caeu Beiras, iso si que foi un destronamiento, un xogo de tronos; e aí está o BNG apuntándose a este postureo republicano”, proclamou.

O portavoz ‘popular’, que acusou ao edil nacionalista de “revisionismo” e “revanchismo histórico”, defendeu que, con Juan Carlos I, chegou a España “a amnistía, a democracia, a tolerancia e a igualdade”. “Recibiu os poderes inmensos de Franco e usounos para devolvernos a democracia”, incidiu, e pediu “deixar de facer política con cousas que non importan á xente”.

RESPOSTA A PP E PSOE

En resposta á intervención do PP, o concelleiro do BNG advertiu que a “machirulada” de Marnotes (polas alusións á ministra de Igualdade, Irene Montero) non é “aceptable”. Para Pérez Igrexas “é lóxico que o PP da Gürtel” non apoie a moción porque “compite con VOX para ver quen é máis monárquico”.

Con respecto á posición do goberno local, o edil nacionalista tampouco se mostrou “sorprendido” porque os membros do PSOE “son republicanos na intimidade e socialistas a media pensión”.