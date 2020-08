O novo ascensor do Parque Camilo José Cela xa fixo 18.000 viaxes tras dous meses en marcha Abel Caballero visitou este luns o novo elevador do Parque Camilo José Cela, posto en marcha o pasado 30 de xuño. O ascensor, construído con fondos FEDER dentro da estratexia Vigo Vertical-EDUSI, contou cun investimento de 2,8 millóns de euros e a obra tamén incluíu a mellora do parque.