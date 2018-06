Connect on Linked in

Abel Caballero visitou este luns no Centro Cultural de Valadares aos 20 alumnos que comenzarán as súas clases de formación grazas ao obradoiro de empresa Vigo Capacita IV. O obxectivo é que os 20 traballadores consigan un nivel de capacitación laboral que os converta en competitivos dentro do actual mercado do sector da hostalería.