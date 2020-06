O Orgullo Crítico de Vigo utiliza o humor para visibilizar os privilexios e reivindicar a igualdade

A Asociación Nós Mesmas, entidade de loita polos dereitos das mulleres lesbianas, bisexuais e transexuais de Vigo, presenta un programa para o Orgullo máis crítico, social e reivindicativo.

Mamá, papá, son heterosexual. Baixo este título e tras unha mirada seria das suas protagonistas, Nós Mesmas quere remover conciencias e reflexionar sobre a visibilidade e o respecto á diversidade afectiva, sexual e de xénero á población en xeral, utilizando o humor como ferramenta con esta campaña elaborada por Muller de 6 ollos para a asociación.

“O impacto desta campaña é pensar que non son actrices nin actores, somos nós mesmas, as persoas LGTBI, contando como foi a nosa saida do armario pero, neste caso, dicindo heterosexual.” comenta Elisabet Pérez, portavoz de Nós Mesmas, “a resposta en redes sociales non tardou en chegar, algo tan simple como a salida do armario, e que está tan normalizada, parece ridícula e racha con todas as normas cando quen sae do armario di que é hetero. Isto non ocorre na realidade, somos unha parte da sociedade as e os que somos obrigados a quitarnos esa etiqueta que nos impoñen desde que nacemos e, por suposto, a afrontar as súas conscuencias”.

O Orgullo reinventase. A crisis do 2020 modificou na sociedade a forma de comunicarse, de visibilizarse e relacionarse e sen dúbida, afectou máis profundamente ás persoas xa de por si vulnerables. Por iso, Nós Mesmas propon mantener o Orgullo, un orgullo crítico, social e de reivindicación no que a conexión que uniu á población durante meses, cobre un significado especial e convirtase en el símbolo do Orgullo como emblema de visibilidade, expresión e denuncia. Porque agora que entramos nesa “nova normalidade” non podemos esquecer que “a crisis do Covid-19 está convivindo con unha crisis de desigualdade estructural que xa existía na nosa sociedade e que provocou que as persoas vulnerables sufran maiores riscos. Antes da crisis actual, as persoas LGTBI xa veíamos vulnerados a diario os nosos dereitos, sufríamos acoso e violencias motivadas pola LGTBIfobia e discriminacions en todos os ámbitos da nosa vida e o Orgullo é a ferramenta política máis importante que temos para visibilizar e denunciar esta realidade”, comenta Pérez.

O mércoles 17 dará comenzo unha programación de Orgullo diferente, con actos presenciais e online e que se alargará ata culminar, o domingo 28 de xuño, cunha manifestación peculiar, adaptada á situación actual, en bicicleta e por máis barrios da cidade para acabar cunha concentración na Porta do Sol. Neste sentido, a Asociación Nós Mesmas explica que neste Orgullo “reivindicamos o noso dereito a ser quen somos, a expresar libremente o noso xénero, a elixir as nosas relaciones afectivo-sexuais, a ter un traballo digno, a non ser discriminadxs por situarnos fora da normatividade e a recibir a atención sanitaria que necesitemos. En definitiva, reivindicamos o noso dereito a ser consideradxs e tratadxs como ciudadanxs de primeira. Isto é feminismo, unha estratexia impulsada por mulleres diversas ao largo de décadas en favor da igualdade. O feminismo é necesariamente trans-inclusivo ou non é feminismo”.

Inclúese campaña #mamá,sonheterosexual