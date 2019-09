O Outono Lírico traerá Tosca e o Barbeiro de Sevilla ao Teatro Afundación co apoio do Concello O concelleiro de Cultura, Abel Losada, destacou unha vez máis a estreita cooperación entre Concello e a Asociación de Amigos da Ópera na posta en marcha da programación dunha nova edición do Outono Lírico. Nesta ocasión, poderemos gozar de Tosca e do Barbeiro de Sevilla no Teatro Afundación o 21 de setembro e o 27 de outubro, respectivamente.