O palmarés da oitava edición do Primavera do Cine é o seguinte:

PREMIOS DO PÚBLICO

Premio Primavera do Cine á mellor curta lusófona: Narrativas de um crime, (2017) de Alison Zago

A obra de Alison Zago aborda a historia de Constantin, un detective da policía que soña con ser escritor e Paulo, un policía con problemas de ira que acaba de regresar despois dun período de suspensión. Ambos terán que traballar xuntos nunha escena dun crime e colaborar, pese aos seus conflitos persoais.

Premio CREA á mellor curta galega: Beautiful Boy (2018), de Fran X. Rodríguez

Unha historia sobre o consumismo que estivo nomeada a Mellor Curtametraxe na última edición dos Premios Mestre Mateo

Premio Primavera do Cine á mellor curta de animación: Entre sombras (2018), de Mónica Santos e Alice Guimarães

Curtametraxe con tintes de cine negro, ambientada na cidade de O Porto e feita en imaxe real, pero rodada en stop motion. A cinta narra a aventura de Natalia, unha muller atrapada nun traballo monótono, e a súa procura por atopa un corazón roubado. Ademais, nun mundo onde os corazóns poden depositarse nos bancos, tamén terá que decidir se deixa o seu nun deles ou pola contra, opta por gardalo para si mesma.

Premio Primavera do Cine á mellor longa lusófona: Chuva é cantoria na aldeia dos mortos (2018), de João Salaviza e Renée Nader Messora

Filme que explora a vida dun mozo, Ihjãc, pertencente a unha tribo indíxena do norte do Brasil e de como escapa a cidade para fuxir do seu destino de converterse en chamán. Xa na cidade, terá que afrontar unha nova realidade: ser un aborixe no Brasil actual.

Premio Primavera do Cine á mellor longa galega: La felicidad de los perros (2018), de David Hernández

Filme que narra a vida de César, home casado de 40 anos e con unha filla que se queda sen traballo. A cinta ten como transfondo a crise económica e relata o complicado que é ter proxectos de vida.

Premio Primavera do Cine ao mellor videoclip: De bruma e salitre, do grupo Mileth e dirixido por Xaime Miranda

PREMIO DO XURADO

Premio a mellor longa lusófona: Alva (2019), de Ico Costa

Primeira longa de Ico Costa que conta a historia dun crime e de como o seu protagonista decide agocharse nun bosque. O filme estreouse no Festival Internacional de Cinema de Róterdam e proxectouse tamén no Festival de Cine Independente IndieLisboa

Premio á mellor longa galega: La felicidad de los perros (2018), de David Hernández

Filme que narra a vida de César, home casado de 40 anos e con unha filla que se queda sen traballo. A cinta ten como transfondo a crise económica e relata o complicado que é ter proxectos de vida.

Mención Especial do Xurado: Deslembro (2018) de Flávia F. Castro

Obra de tintes autobiográficos onde se poderá formar parte da vida de Joanna, unha adolescente que se ve obrigada a deixar París e volver coa súa familia a Río de Xaneiro na década dos 80